Em 2021, foram apreendidas 303 toneladas de cocaína na União Europeia, sendo que 91 dessas toneladas foram barradas no Porto de Antuérpia. De acordo com os dados do relatório Europeu sobre Drogas de 2023, divulgado esta sexta-feira, em 2022, foram apreendidas 110 toneladas no Porto de Antuérpia.