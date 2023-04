Cerca de um ano após a reabertura, começam a notar-se novamente alguns sinais do impacto do turismo, embora agora existam restrições para visitar o local. Não é permitido tomar banho e os barcos com turistas têm de fazer o desembarque do outro lado da ilha. O acesso pedonal só é possível através de um passadiço e o número diário de visitas está limitado a 4.000.