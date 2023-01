Mas este não é o primeiro recorde de Eric Finkelstei para o Guinness. Já tinha feito, em 2022, com mais dois amigos, o maior mosaico com bolas de ténis de mesa . Em 2021, foi recordista mundial do lançamento mais longo no ténis de mesa . Agora, está a planear bater outro recorde com a namorada. Qual? É segredo.