O atleta de 46 anos, que há sete anos ficou com lesões na coluna, após um despiste de mota, fez este mês os 281 quilómetros entre Belmonte e Proença-a-Nova numa bicicleta adaptada, acompanhado do treinador de longa data, Sérgio Melo, num percurso alternativo desenhado pela organização, com subidas com declives de 6% e que demoravam mais de duas horas a ultrapassar, debaixo de muito calor.