No fim de 2022, houve várias burlas a circular nas redes de comunicação dos portugueses e, agora, voltaram. O alerta do Ministério Público descreve a situação.

“Nestas mensagens, os agentes criminosos abordam as vítimas com o propósito de as convencer de que são seus filhos e perderam, ou danificaram o respetivo telefone, estando por isso a utilizar um número novo, provisório ou emprestado. O processo acaba sempre em pedidos de realização de pagamentos a favor de terceiros”