Neste contexto, a organização médica-humanitária Médicos Sem Fronteiras (MSF) colabora com o Ministério da Saúde venezuelano em diversas zonas do país com o objetivo de promover o acesso das mulheres a bons serviços de saúde sexual e reprodutiva e a partos respeitosos e com qualidade. É isso que acontece nos serviços maternos prestados na Clínica Popular Jesús de Nazareth, no município de Sotillo, em Anzoátegui.