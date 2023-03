Tedros Adhanom Ghebreyesus enumerou lacunas na vigilância, nos testes e no sequenciamento genético do coronavírus, na vacinação, na terapêutica e na resposta dos sistemas de saúde, que, a seu ver, afetam a compreensão de como o SARS-CoV-2 está a mudar e de como melhor tratar as pessoas com covid-19 longa, bem como a capacidade de evitar a doença grave e a morte desnecessárias e em lidar com novos surtos.