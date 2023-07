“Dediquei-me a isto, a dar aos cães deficientes a oportunidade que merecem”.

“Tiramos as medidas e depois descobrimos o grau de deficiência que têm. Temos em conta a idade, a deficiência, o peso e quaisquer outros pormenores necessários. Depois, a cadeira de rodas é modelada no computador com base nas medidas e, a partir daí, o processo segue para a oficina”, acrescentou Pedro.