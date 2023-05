A União Europeia está a renegociar contratos com farmacêuticas para reduzir encomendas e alargar prazos de entrega.

O Ministério da Saúde adianta, a pedido do jornal Público, que entre 2020 e este ano, Portugal fez 14 contratos com seis fornecedores de vacinas. Foram entregues cerca de 40 milhões de 61,7 milhões de doses encomendadas.