Pressão arterial elevada: o problema que está a aumentar nas crianças e jovens portugueses

Sobre os riscos que os mais novos correm por terem hipertensão, a médica explicou que, provavelmente, vão ser adultos com excesso de peso, que vão ter problemas mais cedo e podem vir a ter enfartes e acidentes vasculares cerebrais (AVC) "muito mais cedo" do que se está a verificar neste momento, se a situação não for alterada.