A equipa do Better-B vai também avaliar o impacto da "complexidade da paisagem e da contaminação por pesticidas no desempenho das colónias", utilizando métodos de avaliação desenvolvidos e testados no âmbito do projeto B-Good, do qual a faculdade faz parte. Este último, divulgado em dezembro de 2019, passava pela realização de testes com colmeias inteligentes de baixo custo, para melhorar a gestão dos apiários.