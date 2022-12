No lado dos rapazes, nasceram 1736 Franciscos. O nome Afonso passou à frente de um dos nomes portugueses mais comuns que temos e que era também um dos mais utilizados - João -, estando agora na 2.ª posição (1265). João fica, assim, na 3.ª posição, acima de nomes como Tomás, Duarte e Santiago. O top 10 continua com os mesmos nomes do ano anterior, embora com posições diferentes.