4. Use o subsídio de férias para pagar dívidas

“Um dos erros mais comuns é gastar todo o subsídio de férias neste momento de descanso”. É recomendável que tenha uma visão a longo prazo, para as suas finanças ficarem mais estáveis.

Use “parte do subsídio de férias para saldar dívidas ou liquidar uma parte delas, sobretudo as que têm taxas de juros mais elevadas, é uma decisão com impacto positivo nas suas finanças”.