No final do ano foi notícia a detenção de cinco pessoas suspeitas de envolvimento na morte de um cidadão português, cujo cadáver foi encontrado no fundo de um poço na localidade de Pontevedra (Galiza). O que só agora se soube é que foi graças a uma técnica pouco usada pelas autoridades europeias que foi possível desvendar o caso. Falamos da reconstrução facial.