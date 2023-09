Foi realizado o primeiro transplante de útero entre duas mulheres no Reino Unido. A operação pioneira procura permitir que mulheres inférteis possam vir a gerar os próprios filhos.









A cirurgia, que durou mais de nove horas, teve lugar em Oxford no Reino Unido, sendo a irmã da mulher a doadora viva do útero, tal como noticia o The Guardian.