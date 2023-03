Apareceu em público pela primeira vez em novembro. De mãos dadas com o pai em frente ao maior míssil balístico da Coreia do Norte. Desde aí tem dividido holofotes com o pai em eventos militares. Agora, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, proibiu que haja mais pessoas no país com o nome da filha, Ju-Ae. Os analistas dizem que é cedo para conclusões definitivas, mas Kim Jong-un poderá estar a preparar terreno para a filha ser a próxima líder.