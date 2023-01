O "SleePsy" é um estudo nacional e o recrutamento decorrerá no Porto, em Vila Nova de Gaia e em Lisboa, prolongando-se até junho. As crianças serão seguidas ao longo de dois anos, sendo feitas três avaliações: no início do estudo, um ano depois e no final do estudo. A FMUP tem como margem o recrutamento de 150 a 300 voluntários.