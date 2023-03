Entre tecidos, rendas e a costurar, as operárias têxteis produzem diariamente vestidos de noiva, de cerimónia e de cocktail, para exportação para 32 países e para venda direta ou através do site. Os vestidos "de alta gama" são, sobretudo, de renda, com uma marca e um design próprios, criados pela própria empresa, que "é quase um atelier", segundo o responsável pela Love Lace, pois não se trata de uma confeção em massa, mas antes da "confeção de um vestido quase manual".