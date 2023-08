A maneira mais fácil e rápida é colocar

a bebida num balde em que se coloca água com gelo e sal. Desta forma, basta colocar a bebida engarrafada ou enlatada neste balde durante cinco minuto e estará “geladinha” para aliviar do calor. Quanto mais bebidas se colocar no balde, mais lento será o processo de arrefecimento.