Um flagelo que se repete todos os verões em Portugal

O Verão é uma época difícil nos abrigos que acolhem animais: há mais abandonos e menos adoções. A Associação dos Amigos do Abrigo da Quintã do Loureiro, em Aveiro, é um dos muitos canis que tem sofrido com o aumento deste tipo de ocorrências. O abrigo já atingiu a sua capacidade máxima e as voluntárias dizem que agora “não há quem os queira adotar”.