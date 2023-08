No dia 1 de agosto, abriram as portas do Independente Comporta, um projeto hoteleiro que inclui 40 quartos e 34 villas, integrados em 12 hectares nas Bicas, muito perto da aldeia de Muda, no concelho de Grândola. Como referência, o novo hotel localiza-se junto da estrada que liga a Comporta à sede deste município do litoral alentejano.