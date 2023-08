A cria chama-se Zhenzhu, que significa “pérola” em chinês, a não ser a cor única, o animal é igual em relação às outras crias.





Zhenzhu está bem de saúde e é capaz de interagir com as outras crias da ninhada. Os tratadores do jardim zoológico acreditam que o guaxinim branco é um grande contributo para o estudo da espécie e que a sua singularidade trará ainda mais turistas ao zoológico.