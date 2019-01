Diogo Piçarra divide palco com António José numa sala para 6 mil pessoas em Madrid

Diogo Piçarra esteve este fim de semana numa das maiores salas de espetáculos de Madrid, o Wizink Center, onde subiu ao palco para atuar ao lado de António José. O músico espanhol de 24 anos encerrou a digressão do disco "A Un Milímetro de Ti" com um concerto para 6 mil pessoas e convidou vários artistas, entre os quais o português. Diogo Piçarra subiu ao palco para interpretar "A Donde Vás", tema que escreveu com António José há dois anos a convite da editora de ambos, a Universal Music.

António José tem 24 anos, nasceu em Córdoba e em 2015 ganhou a versão espanhola do "The Voice".