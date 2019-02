Ucrânia impede cantora de participar na Eurovisão

Em causa está um conflito entre a artista e a estação pública do país, UA:PBC, que organiza o concurso nacional equivalente ao Festival da Canção. A votação do público deu-lhe a vitória no sábado com a música “Siren Song”.

Apesar do apuramento garantido para a Eurovisão, a artista de 27 anos foi impedida de participar no festival por recusar assinar um contrato que a impedia de atuar na Rússia, país com o qual a Ucrânia tem tido conflitos.

Ainda que estivesse disposta a cancelar a próxima digressão naquele país, como revelou à BBC, foram outras cláusulas do contrato que a preocuparam, considerando-as “censura”.

“Sou cidadã da Ucrânia, pago impostos e amo a Ucrânia. Mas não estou disposta a usar slogans, transformando a minha participação na Eurovisão na promoção dos nossos políticos. Agradeço sinceramente a todos os que acreditaram e votaram em mim”.

Maruv pediu ainda, numa publicação na sua página no Facebook, para que os seus apoiantes aceitem a situação e não entrem numa onda de confrontos.

Em comunicado a estação televisiva estatal defendeu o afastamento da cantora, dizendo que o artista que representa a Ucrânia tem “compromissos de se tornar o embaixador cultural do país, não só mostrando a sua música, mas também expressando a opinião da sociedade ucraniana no mundo”.

A UA:PBC disse ainda recear que a participação de Maruv na Eurovisão pudesse aumentar as divisões no país. A posição da emissora foi apoiada por vários políticos, incluindo o ministro da Cultura, que afirmou que “apenas patriotas que estão cientes da sua responsabilidade” devem participar no festival.

Estão a decorrer negociações para apurar outro participante para representar a Ucrânica no Festival da Eurovisão da Canção, que decorre em maio em Israel.