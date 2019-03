O novo disco “Bairro da Ponte” foi apresentado na quinta-feira na discoteca Lux, em Lisboa.

O álbum inclui colaborações com músicos como Gisela João, Slow J ou Plutónio. Inclui também a música "Flor de Maracujá" com as vozes de Camané e Amália, a partir das gravações originais da Valentim de Carvalho.