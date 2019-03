Luke Perry, ator de "Riverdale", morre aos 52 anos

O ator norte americano Luke Perry morreu esta segunda-feira de manhã, em Burbank, na Califórnia, avança o site TMZ.

Na semana passada, tinha sido encaminhado para o St. Joseph's Hospital na sequência de um enfarte grave. Segundo o seu relações públicas, Arnold Robinson, em declarações à AP, Perry morreu rodeado pela família e por amigos.

O ator, de 52 anos, era um dos protagonistas da série "Riverdale", e era também conhecido pelo seu papel como Dylan na série “Beverly Hills, 90210”.

Participou ainda no filme "Once upon a time in Hollywood", de Quentin Tarantino, que deverá estrear este verão nos Estados Unidos.