Morreu Keith Flint, vocalista dos "The Prodigy"

O vocalista da banda britânica "The Prodigy", Keith Flint, morreu hoje aos 49 anos, segundo confirmação da polícia do Essex citada pela BBC.

Uma equipa de emergência médica foi chamada tendo o óbito sido declarado no local.

Cantor foi encontrado inconsciente em casa, sem que a sua morte esteja a ser tratada como suspeita, referiu um porta-voz da polícia.

Keith Flint tinha regressado recentemente ao Reino Unido, após uma digressão, na Austrália.

"Fat of The Land", o disco que lançou os The Prodigy

Keith Flint foi vocalista dos The Prodigy durante 28 anos, a par de Maxim, e rosto principal do trio que se completava com Liam Howlett.

O grupo adquiriu maior dimensão e protagonismo aquando do lançamento do disco "The Fat of the Land", do qual foi extraído o 'single' "Firestarter", cujo vídeo tinha Keith Flint como figura central.

Vendeu mais de dez milhões de cópias em todo o mundo, causando impacto com temas como "Smack My Bitch Up" ou "Breathe".



Keith Flint tornou-se um dos rostos mais conhecidos da música eletrónica britânica da década de 1990 pelo seu desempenho em palco e penteados extravagantes.

The Prodigy em Portugal

A banda passou por Portugal várias vezes. A última aconteceu o ano passado no North Music Festival, no Porto.

"The Prodigy" estavam em digressão a promover o disco "No Tourists", lançado em novembro de 2018.

Tinham agendado uma digressão pelos Estados Unidos em maio, para além de várias participações em festivais de verão.