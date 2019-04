Adele e Simon Konecki anunciam separação

Adele e Simon Konecki decidiram pôr fim ao casamento, confirmaram representantes da cantora britânica, em comunicado enviado à agência Associated Press esta sexta-feira.

"Eles têm o compromisso de criar o filho juntos com amor. Como sempre, pedem privacidade. Sem mais comentários", refere a nota.

O casal tem um filho, Angelo, que nasceu em 2012. Adele fez sempre questão de manter a máxima discrição nos assuntos relacionados com a relação, o casamento foi realizado praticamente em segredo. Em 2017, a cantora anunciou na cerimónia dos Grammys que se tinha casado com Simon Konecki no ano anterior.



"Grammys, eu agradeço. À academia, eu amo-te. Meu empresário, meu marido e meu filho, vocês são a única razão pela qual eu faço isto", declarou Adele no discurso de agradecimento.

Jordan Strauss/ AP

A cantora britânica, de 30 anos, natural de Londres, lançou o seu primeiro álbum em 2008. O trabalho alcançou enorme sucesso, tal como os álbuns seguintes, lançados em 2011 e 2015.