Vem aí Bond 25 e tem um novo vilão

Realizado por Cary Joji Fukunaga e produzido por Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, o filme conta com Daniel Craig no papel de 007.

Atores como Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw ou Jeffrey Wright regressam ao elenco. Entre as novidades, os nomes de Ana de Armas, Dali Benssalá, David Dencik, Lashana Lynch, Billy Magnussen e Rami Malek.

O filme arranca na Jamaica (local onde Ian Fleming criou a personagem e onde decorreu a apresentação, neste 25 de abril). James Bond está fora do ativo, mas é obrigado a envolver-se numa missão de resgate de um cientista.

A produção de 007 vai ter lugar nos Pinewood Studios, no Reino Unido. Também vai passar por Itália, pela Noruega e claro, pela Jamaica. A cidade de Londres volta a ser um dos pontos de encontro de 007.

Na apresentação do filme nos canais oficiais, Wilson e Broccoli dizem estar "muito felizes por regressar à Jamaica com Bond 25, no exacto local onde Ian Fleming criou o icónico personagem de James Bond e onde os filmes “Dr No” e “Live And Let Die” foram filmados".

Bond 25 tem estreia agendada para abril de 2020. Esta será a quinta vez que o britânico Daniel Craig assume o papel de James Bond.