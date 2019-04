Um filme sobre o amor e sobre um processo de cerca de 5 anos no qual uma mãe tenta aproximar-se do mundo do filho, homossexual e ator porno. Ela em Portugal, ele na Alemanha.

Uma "caminhada isolada com o computador" feita por Eulália e testemunhada pelo realizador Jorge Pelicano.

O filme estreia nas salas de cinema dia 1 de maio.

Veja aqui o trailer.