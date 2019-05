A oferta foi feita através da All Within My Hands, fundação criada pela banda em 2017, com o intuito de angariar fundos para as comunidades mais desfavorecidas.

Em Portugal, a Fundação optou por oferecer 40 mil euros à Associação Humanitária “Um Lugar para o Joãozinho”, constituída em 2014 com o objetivo de obter financiamento para a nova ala pediátrica do Centro Hospitalar de São João.

Os Metallica vieram a Portugal apresentar a Worldwired Tour 2019. Esta sexta-feira atuam em Madrid.