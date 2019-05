"Uma Canção de Café e Água": mais um "intruso" no final de "A Guerra dos Tronos"

Depois do copo de café do Starbucks no 4.º episódio da 8.ª temporada da Guerra dos Tronos (que a HBO retirou depois habilmente), o último também nos brindou com uma situação caricata.

Não uma, mas duas garrafas de água de plástico não escaparam aos olhos atentos dos fãs.

A garrafa teve a sua estreia numa tensa cena em que os personagens discutem o destino de Westeros. Está ali escondida atrás do pé de Samwell Tarly e a "água ferveu" no Twitter.

Pouco tempo depois, outro fã afirma ter visto uma segunda - ou a mesma garrafa com sede de protagonismo - atrás de um outro pé, de Sir Davos.





Oito anos a lutar pelo Trono de Ferro deixa qualquer um com sede, obviamente.