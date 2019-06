Músico brasileiro Seu Jorge atua no EA LIVE Évora

A voz e o violão do músico brasileiro Seu Jorge vão fazer-se ouvir no concerto EA LIVE Évora deste ano, agendado para 18 de agosto, revelou hoje a Fundação Eugénio de Almeida (FEA).

A iniciativa, um ciclo com concertos intimistas promovido pela FEA, no Páteo de São Miguel, na cidade alentejana, arrancou em 2017 e vai na 3.ª edição, mas, este ano, apresenta "um espetáculo único para um lugar único", segundo a organização.

"O EA LIVE Évora está de regresso. E o icónico Páteo de São Miguel irá receber mais um grande concerto", com Seu Jorge, numa atuação com voz e violão, afirmaram hoje os promotores, em comunicado.

O espetáculo está marcado para as 21:30 de 18 de agosto e constitui "uma oportunidade única para um concerto que não se irá repetir este ano", argumentou a fundação.

O artista

Natural do Rio de Janeiro, o cantor, compositor e multi-instrumentista Jorge Mário da Silva, de nome artístico Seu Jorge, é "um dos grandes nomes da música brasileira e reconhecido internacionalmente", destacou a FEA.

Seu Jorge é também ator e já participou em filmes como "Cidade de Deus", de Fernando Meirelles, ou "Um Peixe Fora de Água", de Wes Anderson, "onde também pôde apresentar as suas espantosas versões de êxitos de David Bowie, como 'Rebel Rebel' ou 'Life In Mars'".

O artista "nasceu no samba e é essa mistura de tradição e modernidade" que o "fascina" e se assume como a "grande magia da sua arte".

A FEA revelou que, no concerto em Évora, nesta que é "a primeira passagem" de Seu Jorge pela cidade alentejana, o músico vai juntar "o seu lado mais intimista e tradicional com as contaminações de outras músicas e ambientes mais afastados da MPB [Música Popular Brasileira] , como o pop ou o funk", apesar de a atuação contar também com temas clássicos.

Apesar de, em Évora, estar somente programado este concerto, o EA LIVE prossegue em Lisboa, com um festival a 12 de outubro, no Campo Pequeno, com vários artistas e bandas.

Gabriel O Pensador, The Gift, Capitão Fausto, Diabo na Cruz, Stereossauro, Keep Razors Sharp e PAUS são os nomes confirmados no "cartaz" do festival EA LIVE Lisboa, que inclui ainda diversos DJ set.

LUSA