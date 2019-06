"Toy Story 4" bate recorde de bilheteira

Segundo a BBC, “Toy Story 4” conseguiu 238 milhões de dólares desde a estreia no fim de semana, com particular popularidade na América Latina e na Europa.

Nos Estados Unidos, o quarto filme da saga bateu o recorde do anterior, mas ficou aquém das expectativas, tendo conseguido 118 milhões de dólares, menos 22 milhões do que o esperado.

Apesar de não conseguir igualar as previsões, a produção da Disney e Pixar conquistou a quarta maior estreia para um filme de animação nos EUA, aparecendo atrás de “Incredibles 2”, “À Procura de Dory” e “Shrek 3”.

No mercado norte-americano, a Disney tem as quatro maiores estreias de 2019, com “Toy Story 4” a ocupar a terceira posição, ultrapassado por “Capitão Marvel” e “Vingadores: Endgame”. Na quarta posição está “Alladin”.

“Toy Story” estreou em novembro de 1995 e continua a conquistar o público 24 anos depois.