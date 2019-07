Rodagem do 25.º filme da saga 007 decorre nas ruas de Londres

A rodagem do mais recente filme de James Bond chegou à cidade de Londres. Pra já são apenas fotografias que a produção do filme disponibilizou do protagonista, Daniel Craig, nas ruas da capital.

As filmagens têm ocorrido em vários locais do mundo. Em abril passado, a produção do filme esteve na ilha da Jamaica.

O 25º filme da saga do espião 007 conta com a realização de Cary Joji Fukunaga, depois de Danny Boyle ter abandonado a direção do projeto.

A data de estreia do filme, ainda sem título definido, está prevista para o dia 8 de abril de 2020.