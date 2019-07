Revelada identidade de Banksy ou será mais uma teoria?

Quem é o Banksy?

É conhecido no mundo mas nunca revelou a identidade. Banksy é o pseudónimo do mais conhecido e misterioso artista de rua do mundo. Sem identidade conhecida, sabe-se que nasceu em 1974, em Bristol, onde se envolveu na importante cultura underground da cidade no início dos anos 90.

O artista ganhou fama com as suas obras de sátira política e social em stencil, transformando uma forma de arte muitas vezes ligada ao vandalismo num apelo à paz e liberdade individual.

Atualmente, conta com centenas de obras espalhadas pelas ruas de dezenas de cidades do mundo, tendo algumas chegado a ser leiloadas.

Será desta que foi desvendada a sua identidade?

Um vídeo de uma entrevista foi divulgado esta semana pela emissora ITV News. Ao que tudo indica, o artista que está a ser entrevistado é Banksy. Aparece sempre com o rosto tapado no nariz para baixo, dando para ver a zona dos olhos.

O jornalista Haig Gordon recolheu as declarações antes da inauguração da exposição “Turf War”, que tornou Banksy famoso. Na exposição, o artista pintou vários animais de quinta com as cores da polícia e outros com riscas que seriam uma referência aos pijamas dos campos de concentração nazi.

Na entrevista gravada em 2003, o jovem artista explica a Gordon que se chama Banksy e explica o motivo porque tem a cara tapada: "Estou disfarçado porque não se pode ser um ‘graffiti writer’ e dar a cara. As duas coisas não combinam".

"É difícil fazer uma imagem que entretenha e divirta, mas, se tiveres algo que vagueia e lambe o nariz e urina à tua frente, a imagem será mais interessante", acrescentou.

As imagens foram descobertas pelo repórter da estação de televisão ITV News, Robert Murphy, quando este procurava informações sobre o artista de rua.

Banksy pelo mundo

Bristol, Londres, Belém (Palestina), Nova Iorque, Boston, Nova Orleães, Los Angeles e Veneza são algumas das cidades por onde o artista já passou e deixou o seu cunho.

Em Lisboa, as obras de Banksy vão estar em exposição até dia 27 de outubro na Cordoaria Nacional. Num evento não autorizado pelo artista, pode ver as principais obras que pretendem alertar para os problemas da sociedade atual.