O Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, no Porto - inaugura dia 31 de outubro com um concerto dos Ornatos Violeta. Os bilhetes vão estar à venda a partir do dia 3 de outubro.

A banda, que se reuniu este ano especificamente para assinalar os 20 anos do lançamento do álbum “O Monstro Precisa de Amigos", com concertos em festivais, termina em casa, no Porto, a série de espetáculos comemorativos.