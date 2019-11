A cantora norte-americana de 79 anos esteve presente para assistir ao espetáculo, que ao longo de duas horas e meia conta a sua vida e carreira, com êxitos como "What's Love Got To Do With It" e "Simply The Best".

A atriz Adrienne Warren, que desempenhou o papel da cantora em Londres, volta a encarnar Tina Turner no musical em Nova Iorque.