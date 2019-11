"A primeira vez que vi o José Mário foi o Carlos do Carmo que mo apresentou"

Conheceram-se no Bairro Alto por intermédio de Carlos do Carmo. Camané tinha uns 18 ou 19 anos, na altura. Depois disso, o José Mário Branco foi ouvi-lo cantar n'"O Faia"; conversaram sobre fado e logo começaram a trabalhar juntos.