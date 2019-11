Foo Fighters confirmados no Rock in Rio Lisboa 2020

Os Foo Fighters são a primeira grande confirmação para a edição do próximo ano do Rock in Rio (RIR) Lisboa. O concerto está agendado para o dia 21 de junho de 2020.

A banda, que cumpre 25 anos de existência, foi cabeça de cartaz na segunda noite do Rock in Rio Brasil, em setembro. Atuam na edição portuguesa do RIR depois de terem estado em solo nacional, em 2017.

É o primeiro grande nome anunciado para o festival, depois de a organização já ter garantido as (habituais) presenças dos Xutos & Pontapés e de Ivete Sangalo.