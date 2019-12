Atriz portuguesa em produção londrina de "A Casa dos Espíritos"

A atriz portuguesa Maria de Lima vai participar numa produção de "A Casa dos Espíritos", de Isabel Allende, com versões diferentes em inglês e espanhol que se estreia esta segunda-feira no Instituto Cervantes em Londres.

A atriz portuguesa interpreta a personagem Nivea del Valle e a encenação é da escritora e dramaturga norte-americana com antecedentes hispânicos Caridad Svich.

Intitulada ao mesmo tempo "The House of the Spirits" e "La Casa de los Espíritus", a peça vai ser apresentada entre hoje e 14 de dezembro, com sessões alternadas nas duas línguas.

"Entro na pele de um personagem que faz parte do universo repleto de espíritos de Isabel Allende. É um desafio duplo, porque faço a mesma peça em inglês e espanhol", declarou Maria de Lima, num comunicado.

Maria de Lima fez carreira na televisão, cinema e teatro em Portugal, mas está radicada no Reino Unido há mais de 20 anos, tendo trabalhado regularmente com o encenador Gerald Thomas.