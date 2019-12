As músicas e os artistas mais ouvidos da década no Spotify

O serviço de streaming Spotify revelou as músicas, álbuns e artistas mais tocados desta década. O primeiro lugar é ocupado pelo canadiano Drake, cujas músicas totalizam 28 mil milhões de streams.

Já a música mais ouvida pertence ao britânico Ed Sheeran. “Shape Of You” foi reproduzida 2,4 mil milhões de vezes e torna-se assim a música mais ouvida da década no Spotify.

A corrida pela canção de 2019 foi renhida, com o tema “Señorita” de Shawn Mendes e Camila Cabello, lançado em junho, a arrecadar o primeiro lugar com mil milhões de streams. Logo a seguir, em segundo lugar, está “Bad Guy” de Billie Eilish, com 990 milhões de streams.

O álbum de estreia da norte-americana que em setembro passou por Portugal, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", foi o álbum mais popular do ano. Billie Eilish torna-se assim a primeira mulher a ocupar um primeiro lugar nos rankings de final do ano do Spotify.

Os artistas mais ouvidos da década

1. Drake

2. Ed Sheeran

3. Post Malone

4. Ariana Grande

5. Eminem

As músicas mais ouvidas da década

1. Shape Of You - Ed Sheeran

2. One Dance - Drake

3. Rockstar - Post Malone

4. Closer - The Chainsmokers

5. Thinking Out Loud - Ed Sheeran

Os artistas mais ouvidos em 2019

1. Post Malone

2. Billie Eilish

3. Ariana Grande

4. Ed Sheeran

5. Bad Bunny

As músicas mais ouvidas em 2019

1. "Señorita" - Shawn Mendes e Camila Cabello

2. "Bad Guy" - Billie Eilish

3. "Sunflower" - Post Malone

4. "7 Rings" - Ariana Grande

5. "Old Town Road" - Lil Nas X

Os álbuns mais populares de 2019

1. "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" - Billie Eilish

2. "Hollywood's Bleeding" - Post Malone

3. "Thank U, Next" - Ariana Grande

4. "No. 6 Collaborations Project" - Ed Sheeran

5. "Shawn Mendes" - Shawn Mendes