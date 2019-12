Marie Fredrikson, vocalista dos Roxette, perdeu a luta contra o cancro. Tinha 61 anos.

A cantora foi operada para remover um tumor no cérebro, mas ficou com danos irreversíveis. Regressou aos palcos apesar das limitações, mas afastou-se de vez em 2016 por recomendação médica

"It Must Have Been Love" e "Listen to Your Heart" foram alguns dos maiores êxitos da banda dos Roxette.