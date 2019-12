Black Eyed Peas e Camila Cabello no Rock in Rio Lisboa

A estreia de Camila Cabello em Portugal está marcada para o primeiro dia do Rock in Rio, em Lisboa. A cantora é um dos nomes mais populares da música pop da atualidade.

Temas como "Havana" ou "Living Proof" são dos mais ouvidos em plataformas como o YouTube ou o Spotify. Nesta plataforma, a canção "Señorita" foi a mais ouvida, este ano.

Camila Cabello atua no mesmo dia dos Black Eyed Peas que juntam 27 anos de experiência no hip-hop, no R&B e na música eletrónica. São conhecidos pela intensa interação com o público nos espetáculos ao vivo e neste regresso Lisboa, no dia 20 de junho, trazem uma nova vocalista depois da saída de Fergie.

Há 9 anos que não atuam nos palcos nacionais. Os dois nomes juntam-se aos já anunciados Foo Fighters. O Parque da Bela Vista , já se sabe, é a morada oficial do Rock in Rio, em Lisboa... que se realiza nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho.