Casa do Filigrana inaugurada no Porto

Foi inaugurada, a semana passada, a Casa do Filigrana, na cidade do Porto, com o objetivo de enaltecer e promover uma das mais antigas e prestigiadas técnicas da ourivesaria: a da filigrana. A exposição permanente intitulada "Filigranas Portuguesas. Da perícia da técnica à elegância do uso" conta com um espólio de peças das tipologias mais emblemáticas que datam dos séculos XIX, XX e XXI. Paulo Valente, historiador e cutrador do Museu, esteve na Edição da Manhã.