Ministra da Cultura congratula-se com a classificação dos Caretos de Podence

A ministra da Cultura considerou hoje que a inscrição dos Caretos de Podence no Património Cultural Imaterial da Humanidade contribui "para reforçar um ativo patrimonial e turístico que excede os limites do território do nordeste transmontano".

Em comunicado, Graça Fonseca felicitou a decisão anunciada hoje na Assembleia Geral da Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, em Bogotá, na Colômbia."Os portugueses, em especial os transmontanos, estão, mais uma vez, de parabéns por saberem manter viva uma das suas mais ricas tradições culturais. Esta classificação, que muito honra todo o país, distingue culturalmente a região, mas contribui também para reforçar um ativo patrimonial e turístico que excede os limites do território do nordeste transmontano", refere a ministra.

Os tradicionais mascarados do Entrudo Chocalheiro da aldeia do concelho transmontano de Macedo de Cavaleiros passam a estar integrados numa lista mundial onde Portugal já tem o Fado, o Cante Alentejano, a Dieta Mediterrânica, a Falcoaria e os chamados "Bonecos de Estremoz".

As "Festas de Inverno Carnaval de Podence" foram a única candidatura selecionada pelo Governo português para representar Portugal nesta XIV reunião do Comité Internacional da UNESCO, o organismo das Nações Unidas para a Ciência, Cultura e Educação.

LUSA