Sam Mendes e Olivia Newton-John condecorados pela rainha Isabel II

Olivia Newton-John é cantora, atriz, dançarina, compositora e ativista pelo meio ambiente. Em 2020 vai ser condecorada como Dama pela rainha Isabel II.

Tem 71 anos e ficou mundialmente conhecida pelo filme "Grease", de 1978, onde faz dupla com John Travolta e de onde saiu um dos singles mais vendidos de sempre: "You're The One That I Want".

Sam Mendes é outras das personalidades que mereceu a atenção da rainha. O realizador britânico - de ascendência portuguesa da parte do pai - tem no currículo filmes como "007: Skyfall", "007: Spectre", "Beleza Americana" - pelo qual ganhou um Óscar -, e o drama "1917", sobre dois soldados britânicos na I Guerra Mundial, que estreia em Portugal a 23 de janeiro.

Na lista das condecorações estão também o cineasta Steve Rodney McQueen ou a futebolista Jill Scott. Já o cantor Elton John, que é Sir desde 1998, foi elevado a membro da Ordem dos Companheiros de Honra.