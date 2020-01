O regresso "Yummy" de Justin Bieber inclui uma série documental

"Yummy" é o primeiro tema que Justin Bieber lança desde que se afastou da música. Há três anos, o canadiano interrompeu a digressão do último disco para descansar.

Durante esse tempo, usou as redes sociais para partilhar mensagens sobre a luta contra uma depressão, as drogas, a fama e sobre a forma como a religião e o casamento lhe mudaram a vida.

A notícia a propósito da nova canção veio acompanhada das datas da próxima digressão (que, para já, não inclui Portugal) e do anúncio de uma série-documental, no YouTube, de 10 episódios que estreia no dia 27 deste mês.