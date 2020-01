Os concertos de Madonna em Lisboa que só podem ser guardados na memória

Madonna não escolheu Lisboa apenas para viver. A cantora norte-americana fez questão de começar a digressão europeia de "Madame X" pelo país que a influenciou, a nível criativo, para o disco que lançou no ano passado. Vão ser oito espectáculos, no Coliseu dos Recreios, mas não vai ser permitida a captação de imagens ou o uso de telemóveis dentro da sala. Por isso, as recordações... vão ser para guardar apenas na memória.