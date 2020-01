David Carreira estreia-se no Rock in Rio Lisboa

Há mais um nome no cartaz do Rock in Rio Lisboa. David Carreira vai atuar, pela primeira vez, no festival.

O músico português sobe ao palco principal com um espetáculo desenhado para a Cidade do Rock a 20 de junho, no mesmo dia de Camila Cabello e dos Black Eyed Peas.

Com 28 anos, tornou-se recentemente o mais jovem artista nacional a esgotar a Altice Arena, em Lisboa.

Tem mais de 700 mil seguidores no Instagram e mais de 330 milhões de visualizações no Youtube.

Lançou o último disco, "Sete", em 2018.

O Rock in Rio volta ao Parque da Bela Vista nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho.